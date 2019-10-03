2019-10-03T13:33:18+03:00
Происшествия

Калининградский студент торговал оружием в интернете

Мошенник брал предоплату за макеты автоматов и игровые приставки, после чего переставал выходить на связь с покупателями
Игорь ОРЕХОВ
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В последнее время в УМВД РФ по Калининградской области вдруг начали поступать заявления из других регионов России.

Так, 51-летний челябинец сообщил о том, что на сайте бесплатных объявлений увидел сообщение о продаже макета автомата АК-47 и захотел его приобрести. Продавец потребовал предоплату – 8 тысяч рублей, которые потенциальный покупатель и перевел на указанный счет. После чего связь с «оружейником» прервалась навсегда.

Точно на такую же удочку клюнул 45-летний житель Нижнекамска, пострадавший на 7 500 рублей.

В принципе, уже тогда полицейским стало понятно, что они имеют дело с серийным мошенником. Но вскоре стало известно еще о двух похожих случаях, только вместо «калашниковых» предлагалась игровая приставка. Впрочем, на конечный результат это не виляло: сразу после перевода аванса за несуществующий товар продавец прерывал общение.

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками специализированной следственно-оперативной группы по борьбе с дистанционным мошенничеством взялись за дело и установили личность подозреваемого. Им оказался житель Зеленоградского района – 16-летний учащийся техникума, несмотря на свой нежный возраст, уже имеющий в биографии факт судимости. Что ж, теперь прибавится еще одна – по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

И у правоохранителей есть подозрение, что четырьмя эпизодами это уголовное дело может не ограничиться. Во всяком случае, сейчас ушлого студента проверяют на причастность к другим преступлениям аналогичного рода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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