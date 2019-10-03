Опубликован указ президента об увольнении начальника калининградского СК Леденева
Руководитель следственного управления СК по Калининградской области Виктор Леденев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 3 октября.
Генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев возглавлял региональное следственное управление СК с 2013 года и запомнился участием в громком уголовном деле Игоря Рудникова и Александра Дацышина, в котором он проходил потерпевшим.
Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у Леденева 50 тыс. долларов. Якобы за денежное вознаграждение издатель обещал не публиковать в газете якобы порочащие главу регионального СК сведения. Речь шла, в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин являлся вторым фигурантом дела. Рудников и Дацышин настаивали на своей невиновности.
Однако Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях Игоря Рудникова и Александра Дацышина. С них сняли обвинения в тяжком преступлении и признали виновными в покушении на самоуправство.
ИСТОЧНИК KP.RU