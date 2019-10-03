Опубликован указ президента об увольнении начальника калининградского СК Леденева

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-03T13:56:21+03:00

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Руководитель следственного управления СК по Калининградской области Виктор Леденев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 3 октября.

Генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев возглавлял региональное следственное управление СК с 2013 года и запомнился участием в громком уголовном деле Игоря Рудникова и Александра Дацышина, в котором он проходил потерпевшим.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у Леденева 50 тыс. долларов. Якобы за денежное вознаграждение издатель обещал не публиковать в газете якобы порочащие главу регионального СК сведения. Речь шла, в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин являлся вторым фигурантом дела. Рудников и Дацышин настаивали на своей невиновности.

Однако Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях Игоря Рудникова и Александра Дацышина. С них сняли обвинения в тяжком преступлении и признали виновными в покушении на самоуправство.

ИСТОЧНИК KP.RU