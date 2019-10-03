Калининградка засудила кафе за пиццу с кальмаром и стеклом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-03T14:03:02+03:00

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В марте этого года жительница Калининграда вместе со своими коллегами по работе отправилась обедать в одно из кафе. И вот, когда девушка поглощала свой бизнес-ланч - это была пицца с кальмаром, вдруг почувствовала острую боль в горле, изо рта пошла кровь.

Официанты поспешили вызвать «Скорую». В больнице врачи зафиксировали у пациентки порез пищевода – возможно, осколками стекла. Калининградку прооперировали, потом пришлось пройти длительный курс лечения. Наконец, выздоровев, девушка решила требовать у кафе компенсацию, ведь ее травму экспертиза квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшей выплатили 100 тысяч рублей, но она посчитала, что этого мало. И обратилась в Ленинградский районный суд.

- В результате состоявшегося разбирательства была установлена вина ответчика, реализовавшего продукты питания, которые не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, - прокомментировали в пресс-службе райсуда. - С собственника кафе в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также расходы на приобретение лекарственных препаратов - 5 883,30 рубля и штраф – 52 941,65 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU