Очевидцы сообщили в стрельбе на ул. Невского в Калининграде, один человек ранен

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-03T14:27:54+03:00

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В Калининграде в четверг, 3 октября, прохожего ранили из огнестрельного оружия. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Невского в районе «Лал авто».

- Стреляли в человека, он ранен, правая нога. Стрелявшего задержали, - написал один из очевидцев.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт стрельбы на ул.А. Невского

- На место выехали три экипажа полиции, пострадавшего госпитализировали, стрелявшего задержали, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. – Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, пострадавший получил ранение ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU