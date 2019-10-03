Очевидцы сообщили в стрельбе на ул. Невского в Калининграде, один человек ранен
В Калининграде в четверг, 3 октября, прохожего ранили из огнестрельного оружия. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Невского в районе «Лал авто».
- Стреляли в человека, он ранен, правая нога. Стрелявшего задержали, - написал один из очевидцев.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт стрельбы на ул.А. Невского
- На место выехали три экипажа полиции, пострадавшего госпитализировали, стрелявшего задержали, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. – Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, пострадавший получил ранение ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU