Школьники из Калининграда стали чемпионами России по регби

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-03T15:06:22+03:00

Также наши ребята отличились в соревнованиях по спортивному ориентированию

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Финал Президентских спортивных игр завершился в детском центре «Орленок» – участвовали более 1,5 тысяч ребят из 84 регионов России.

Калининградскую область представляли ученики городского лицея № 18.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наши ребята отличились в соревнованиях по спортивному туризму. Также калининградцы получили чемпионский титул в турнире по регби. Кроме того, у лицеистов третье командное место по лапте.

Все го же в течение трех недель школьники мерились силами в четырех обязательных видах программы – баскетбол, настольный теннис, шашки, легкая атлетика, и в шести дополнительных – лапта, гандбол, тэг-регби, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

Каждая команда состояла из 22 человек: 10 мальчиков и 10 девочек, а также двух руководителей, один из которых – учитель физической культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU