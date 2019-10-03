В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-03T15:12:04+03:00

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Георгия Лашевича. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне утром ребенок ушел из дома на улице Громовой и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: Рост 155-160, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Был одет: черная толстовка с белой надписью, штаны черного цвета, бежевые кроссовки, черная кепка, черный рюкзак.

Если Ввам что-либо известно о местонахождении Лашевича Георгия, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU