В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика
Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Георгия Лашевича. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне утром ребенок ушел из дома на улице Громовой и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: Рост 155-160, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.
Был одет: черная толстовка с белой надписью, штаны черного цвета, бежевые кроссовки, черная кепка, черный рюкзак.
Если Ввам что-либо известно о местонахождении Лашевича Георгия, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU