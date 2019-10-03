Власти Калининграда заставят подрядчика переделать тротуар на улице Горького

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-03T15:45:52+03:00

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В четверг в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось фото отремонтированного участка тротуара на улице Горького. На фото видно, что дорожный знак установлен ровно по центру довольно узкого тротуара, по окраине которого тянется оцинкованный забор.

Один из комментаторов тут же сообщил, что этот дорожный знак на этом месте стоял изначально, однако «почему его не перенесли при капремонте сейчас, это вопрос».

- Перенос знаков в смету не входил, - пошутил другой комментатор.

Вскоре фото разошлось по другим сообществам. В одном из них появился и комментарий пресс-службы мэрии Калининграда.

- Подрядчику сказали переделать. Мы не принимаем такие работы, - заявили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU