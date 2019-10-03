На участке ул. Гагарина в Калининграде спилят свыше 200 деревьев
В пятницу на участке улицы Гагарина в Калининграде - от ул. Орудийной до АЗС вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничение движения вводится для проведения работ по реконструкции. В мэрии Калининграда отметили, что для расширения проезжей части до четырёх полос, строительства тротуаров и велосипедных дорожек проектом предусмотрен снос 209 старых деревьев по обеим сторонам реконструируемого участка.
- В рамках компенсационного озеленения весной 2020 года в этом же районе Калининграда будет высажено не меньшее количество крупномерных саженцев в зелёных зонах по ул. Гагарина – баланс насаждений будет сохранён, - заявили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU