2019-10-03T15:53:50+03:00
Общество

На участке ул. Гагарина в Калининграде спилят свыше 200 деревьев

Виктор Сергеев
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В пятницу на участке улицы Гагарина в Калининграде - от ул. Орудийной до АЗС вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения вводится для проведения работ по реконструкции. В мэрии Калининграда отметили, что для расширения проезжей части до четырёх полос, строительства тротуаров и велосипедных дорожек проектом предусмотрен снос 209 старых деревьев по обеим сторонам реконструируемого участка.

- В рамках компенсационного озеленения весной 2020 года в этом же районе Калининграда будет высажено не меньшее количество крупномерных саженцев в зелёных зонах по ул. Гагарина – баланс насаждений будет сохранён, - заявили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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