В Калининграде мошенники просят у бизнеса деньги от имени вице-премьера правительства

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-03T16:04:39+03:00

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В Калининградской области мошенники рассылают бизнесменам фальшивые письма от имени вице-премьера Гарри Гольдмана с просьбой выделить деньги на общественно значимые программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одно из таких фальшивых писем опубликовано на сайте правительства. В письме от якобы Гольдмана, которое получил директор одного из предприятий, говорится, что «в условиях острого дефицита регионального и муниципальных бюджетов реализовать все общественно значимые программы будет крайне затруднительно». Мошенники в качестве примера привели программу по обеспечению жильем и попросили бизнесмена перечислить свыше 600 тысяч рублей для финансовой поддержки «наших инициатив».

- Данное обращение является подделкой. Ни правительство Калининградской области, ни заместитель председателя правительства региона Гарри Гольдман подобных писем не отправляли. Просьба к получившим подобное обращение – сообщить в правительство области, - заявили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU