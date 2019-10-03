«Распыляют газ в глаза, отбирают корзины»: В Польше бесчинствует грибная мафия

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-03T16:17:48+03:00

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В Польше распоясалась грибная мафия, шантажирующая собирателей и отбирающая у них урожай. Как сообщает польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Радио Кельце, в самом центре соседней республики на грибников нападают иностранцы, к встрече с которыми мирные собиратели обычно не готовы. Приезжают они, в частности, из Румынии, разбивают лагеря в лесах (обычно рядом с такими кемпингами наблюдают около 30 микроавтобусов) и расходятся в поисках обывателей, уже набравших корзинку-другую.

- Как встретят одинокого грибника, подходят с газом, распыляют в глаза и забирают корзину с грибами, – рассказал Радио Кельце один из местных жителей. - В Злотей Воде женщину избили, под Белинами мужчину отравили газом. Женщины уже не ходят за грибами, потому что боятся, но мужчина тоже не сможет защититься, если к нему подойдет несколько человек.

Лесная охрана и лесники после сообщений о «мафии иностранных грибников» стали интенсивнее контролировать леса. Дополнительные проверки были проведены в лесах Чисовско-Орловского ландшафтного парка в Свентокшишском воеводстве.

- Лесники должны сообщать о странных случаях или о больших группах грибников, —сказал в беседе с Радио Кельце Павел Кощин, из Лесничества Далешице.

ИСТОЧНИК KP.RU