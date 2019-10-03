В ноябре в калининградских автобусах начнут устанавливать стационарные валидаторы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-03T16:26:00+03:00

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До 1 ноября в Калининград поступит и первая партия стационарных валидаторов – 142 штуки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 30 декабря все они будут установлены в автобусах.

- Оставшиеся 438 валидаторов будут смонтированы в автобусах, троллейбусах и трамваях «Калининград-ГорТранса» до 30 марта 2020 года. Кроме удобства для пассажиров, стационарные валидаторы снизят нагрузку на валидаторы мобильные, взяв на себя большую часть транзакций, - отметили в пресс-службе мэрии.

Всего в сентябре калининградцы безналично оплатили 350 145 поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU