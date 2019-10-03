На улице Киевской в Калининграде оштрафовали пятерых нелегальных торговцев
В Калининграде пятерых торговцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Точки несанкционированной торговли работали на улице Киевской. Сотрудники комитета муниципального контроля и полиции составили протоколы на продавцов трикотажными изделиями, мясными продуктами, фруктами и овощами, продуктами питания.
Материалы направлены мировым судьям для рассмотрения.
В мэрии отметили, что в этом году на улице Киевской проводится уже пятый рейд. За четыре предыдущих рейда составлен 21 протокол, в результате часть торговцев ушли с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU