На улице Киевской в Калининграде оштрафовали пятерых нелегальных торговцев

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-03T17:07:23+03:00

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В Калининграде пятерых торговцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Точки несанкционированной торговли работали на улице Киевской. Сотрудники комитета муниципального контроля и полиции составили протоколы на продавцов трикотажными изделиями, мясными продуктами, фруктами и овощами, продуктами питания.

Материалы направлены мировым судьям для рассмотрения.

В мэрии отметили, что в этом году на улице Киевской проводится уже пятый рейд. За четыре предыдущих рейда составлен 21 протокол, в результате часть торговцев ушли с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU