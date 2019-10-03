2019-10-03T17:40:41+03:00
Общество

В Калининградской области хотят повысить взнос на капремонт

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Фонд капремонта Калининградской области хочет поднять взнос на капремонт в регионе. Об этом в эфире «Радио КП» сказал гендиректор фонда Оксана Астахова.

- Планируется, инициатива уже передана в думу, решение принимают депутаты, - сказала Астахова. – Наше предложение имело в себе экономическое обоснование и социальную ориентированность - повысить на рубль.

Астахова отметила, что нынешний взнос в размере 5,9 рублей за квадратный метр был утвержден в 2015 году и с тех пор не повышался. Если Облдума поддержит эту инициативу, взнос будет повышен с 2020 года.

- Мы в первый раз предлагаем повысить взнос – до 6 рублей 90 копеек, - добавила Оксана Астахова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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