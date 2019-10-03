В Калининграде будут штрафовать кондукторов автобусов, отказывающих пассажирам в безналичной оплате проезда

3 Окт. 18:42 2019-10-03T18:53:54+03:00

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Во всем транспорте муниципального предприятии «Калининград-ГорТранс» созданы условия для бесперебойной работы мобильных валидаторов в течение двух смен. Для этого автобусы и троллейбусы снабдили пауэр-банками, сообщает пресс-служба городской администрации. Транспорт частных перевозчиков укомплектован пауэр-банками примерно на 80 процентов.

В мэрии заявили, что к нарушителям, отказывающим в безналичной оплате, начнут применять штрафы. Проверки будут проводить инженеры-контролёры, которые смогут установить, неисправен мобильный валидатор или кондуктор просто не хочет им пользоваться.

В сентябре калининградцы безналично - банковскими картами, телефонами, картами «Волна Балтики» оплатили 350 145 поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU