В Калининграде будут штрафовать кондукторов автобусов, отказывающих пассажирам в безналичной оплате проезда
Во всем транспорте муниципального предприятии «Калининград-ГорТранс» созданы условия для бесперебойной работы мобильных валидаторов в течение двух смен. Для этого автобусы и троллейбусы снабдили пауэр-банками, сообщает пресс-служба городской администрации. Транспорт частных перевозчиков укомплектован пауэр-банками примерно на 80 процентов.
В мэрии заявили, что к нарушителям, отказывающим в безналичной оплате, начнут применять штрафы. Проверки будут проводить инженеры-контролёры, которые смогут установить, неисправен мобильный валидатор или кондуктор просто не хочет им пользоваться.
В сентябре калининградцы безналично - банковскими картами, телефонами, картами «Волна Балтики» оплатили 350 145 поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU