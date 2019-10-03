В Калининграде на женщину-водителя завели уголовное дело за сбитую насмерть пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело на калининградку, которая насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 22 марта на улице Муромской. 30-летняя водитель сбила 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных ранений пешеход скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает в качестве наказания до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU