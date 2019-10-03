2019-10-03T18:47:24+03:00
Происшествия

В Калининграде на женщину-водителя завели уголовное дело за сбитую насмерть пенсионерку

Виктор Сергеев
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Полиция возбудила уголовное дело на калининградку, которая насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 22 марта на улице Муромской. 30-летняя водитель сбила 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных ранений пешеход скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает в качестве наказания до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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