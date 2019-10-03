2019-10-03T18:50:40+03:00
Происшествия

В Правдинском районе ищут грибника, который заблудился 1 октября

Пенсионер приехал в лес на своем автомобиле и пропал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Правдинском районе продолжаются поиски грибника, который пропал во вторник 1 октября. Пожилого мужчину ищут 39 человек и при поддержке 13 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, сообщение о том, что в районе поселка Ручьи в лесу заблудился человек, поступило 2 октября около полудня.

Выяснилось, что пенсионер приехал в лес на автомобиле «Фольксваген Транспортер» еще 1 октября.

Оперативно была собрана группа поисковиков. Было обследовано 6 квадратных километров леса. Поиск результатов не дал. Поздним вечером 2 октября группировка участников поиска была увеличена до 42 человек и 11 единиц техники.

- По состоянию на 05:30 утра 3 октября было обследовано 15 квадратных километров леса, - отметили в МЧС.

Поиск результатов пока не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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