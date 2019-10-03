Из-за ремонта улицы Гагарина меняется схема движения автобусов на областных маршрутах

3 Окт. 18:52 2019-10-03T18:52:05+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Калининграде вводится одностороннее движение транспорта на участке улицы Гагарина – от АЗС «Лукойл» до ул.Орудийной по направлению в центр города. Из-за этого меняется схема движения общественного транспорта на областных маршрутах, сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

- № 103 «пос. Космодемьянское – г. Калининград», № 146 «пос. Черемхово –пос. Яблоневка» по схеме: «пл. Маршала Василевского – Литовский вал – Московский проспект – автодорога Северный обход – пос. Малое Исаково – пос. Васильково – г. Гурьевск» далее согласно схеме движения;

- № 104 «г. Калининград – пос. Ярославское» по схеме: «пл. Маршала Василевского – Литовский вал – Московский проспект – автодорога Северный обход – пос. Большое Исаково – пос. Малое Исаково - пос. Васильково – г. Гурьевск» далее согласно схеме движения;

- № 127 «Калининград – пос. Заливное», № 145 «Калининград – пос. Храброво», № 149 «Калининград – пос. Каширское», № 152 «Калининград – пос. Заливино», № 245 Э «Калининград – Полесск», № 345 «Калининград – Полесск» по схеме: «пл. Маршала Василевского – Литовский вал – Московский проспект – автодорога Северный обход – г. Гурьевск» далее согласно схеме движения;

- № 513 «Калининград – Советск», № 514 «Калининград – пос. Красное», № 522 «Калининград – Советск» по схеме: «пл. Маршала Василевского – Литовский вал – Московский проспект – пос. Заозерье – пос. Поддубное – пос. Доброе – пос. Добрино» далее согласно схеме движения;

- № 146 К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково» маршрут № 150 «г. Калининград – пос. М. Исаково», маршрут № 159 «пос. Б. Исаково – Калининград» по схеме: «ул. Ю. Гагарина – ул. Орудийная – ул. Совхозная – ул. Шатурская» далее согласно схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU