В Калининграде ночью сгорели два автомобиля
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Сразу два автомобиля сгорели в Калининграде в ночь на пятницу 4 октября. Сигнал о возгорании машины в Парковом переулке поступил в 04:38.
По сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Киа Рио» выгорел моторный отсек и частично салон. В припаркованном рядом автомобиле «Форд Мондео» также выгорел моторный отсек и частично салон.
- Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.
Причину пожара предстоят выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU