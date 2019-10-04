В Калининграде ночью сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-04T09:28:26+03:00

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Сразу два автомобиля сгорели в Калининграде в ночь на пятницу 4 октября. Сигнал о возгорании машины в Парковом переулке поступил в 04:38.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Киа Рио» выгорел моторный отсек и частично салон. В припаркованном рядом автомобиле «Форд Мондео» также выгорел моторный отсек и частично салон.

- Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Причину пожара предстоят выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU