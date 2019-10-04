В Калининграде отменили два поезда, которыми мало пользовались пассажиры

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-04T09:45:51+03:00

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С 7 октября изменят расписание движения утренних и вечерних поездов, курсирующих между остановочным пунктом 4 км (ул. Муромская) и центром Калининграда.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, отменяются два поезда, отправляющиеся с ул. Муромской в 9:24 и 20:08. Соответственно, отменяются два обратных поезда с Северного вокзала (отправление в 8:55 и 19:35).

- Изменения связаны с низким пассажиропотоком. Максимальное количество пассажиров, пользовавшихся этими поездами, не превышало 15 человек, - сообщили в КЖД, отметив, что составность пригородных поездов будет увеличена до трех вагонов на внутригородских маршрутах о.п.Киевская – Северный вокзал (отправление 8:36), Полесск – Северный вокзал (отправление 6:22) и Гурьевск Новый – о.п.Киевская (отправление 7:55).

ИСТОЧНИК KP.RU