В Гвардейском районе найден заблудившийся грибник

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-04T09:58:42+03:00

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Пожилой мужчина, который еще 1 октября пошел за грибами и заблудился в лесу возле поселка Ручьи Правдинского района, найден.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, пенсионера обнаружили в лесном массиве в районе поселка Грибки Гвардейского района.

- После осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи мужчина передан родственникам, – отметили спасатели.

Напомним, пенсионера искали несколько ддней. Сообщение о том, что в районе поселка Ручьи в лесу заблудился человек, поступило 2 октября около полудня. Пенсионер приехал в лес на автомобиле «Фольксваген Транспортер» еще 1 октября.

Оперативно была собрана группа поисковиков. Первоначально поиск не дал результатов. Группировка участников поиска была увеличена до 42 человек и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU