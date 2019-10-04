2019-10-04T12:17:02+03:00
Общество

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали банду вымогателей. Видео

У подозреваемых обнаружен муляж гранаты и два травматических пистолета
Виктор Сергеев
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Задержание вымогателей в Калининграде.klops.ru

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В Калининграде сотрудники ФСБ задержали банду вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Операция по задержанию была проведена 2 октября. У подозреваемых обнаружен муляж гранаты и два травматических пистолета.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по сбору доказательной базы в целях передачи материалов по подследственности и установления иных потерпевших от противоправной деятельности данной группы лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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