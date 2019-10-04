В Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-04T10:35:27+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет на ул. Озерова 2-30, ул. Горького 2а-22,1-17, ул. Юношеская 2-8б, ул. Чкалова 31а-36б, пер. Партизанский 1-5,

С 9 до 18 часов электричество отключено на ул. П. Морозова 6-32,5,7а (д/сад № 78)-31, ул. Книжная 2а-2б,1а (д/ясли №78), ул. Минусинская 18, пл. Октябрьская 34.

ИСТОЧНИК KP.RU