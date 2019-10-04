2019-10-04T10:42:22+03:00
Общество

В Калининграде полицейские разыскали 12-летнего школьника

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

12-летний Георгий Л. 2 октября не вернулся домой и его объявили в розыск. Вскоре полицейские узнали, что ребенка видели на улице Громовой.

Как оказалось, подросток допоздна гулял с друзьями, после чего, испугавшись, что дома его отругают за позднее возвращение, решил переночевать на чердаке многоэтажного дома.

- К счастью, понадобилось немного времени, чтобы найти мальчика. Надо заметить, что школьник и сам не на шутку испугался тем, что причинил беспокойство не только родителям, но и людям в погонах. Уставший от скитаний и замерзший на холодном чердаке, он пообещал, что никогда не будет повторять подобных длительных путешествий с ночевкой без ведома и разрешения мамы и папы, - отметила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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