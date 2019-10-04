В Калининграде двое школьников угнали и сожгли автомобиль

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-04T10:46:31+03:00

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В полицию Калининграда обратилась жительница Московского района, у которой угнали припаркованный возле дома автомобиль. Злополучную «Шкоду» оперативники угрозыска обнаружили сгоревшей на окраине города. И принялись разыскивать угонщиков.

Розыск завершился успешно – были задержаны двое восьмиклассников, одному из которых 14лет, другой на год старше. Приятели признались в содеянном и рассказали, что в салон иномарки проникли, разбив стекло двери. Потом юные технари вскрыли замок зажигания, соединили контактные провода напрямую и завели двигатель. Накатавшись, подожгли машину, чтобы замести следы преступления.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Неправомерное завладение транспортным средством» и решается вопрос о возбуждении еще одного – по факту поджога.

Но, если честно, кто-то верит, что школоте грозит действительно серьезное наказание? «Онижедети!»

ИСТОЧНИК KP.RU