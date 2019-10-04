Муниципальные депутаты попались на махинациях с компенсациями за бензин и аренду помещений

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-04T11:09:08+03:00

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Служба по противодействию коррупции Калининградской области выявила многочисленные нарушения при выплате муниципальным депутатам компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Муниципальные депутаты имеют право на компенсацию расходов на покупку канцелярских товаров, аренды помещений для приема избирателей и транспортные расходы.

В ходе проверки выяснилось, что в ряде муниципалитетов депутаты получали компенсацию за бензин, хотя личного транспорта у них не было. Как не было и документом, подтверждающих подобные расходы.

Депутатские махинации выявили и при аренде помещений для приема избирателей. В ряде случаев, народные избранники вели прием в своих собственных помещениях, однако затем требовали вернуть им деньги, якобы за аренду.

Все факты злоупотреблений будут переданы в прокуратуру для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU