Муниципальные депутаты попались на махинациях с компенсациями за бензин и аренду помещений
Служба по противодействию коррупции Калининградской области выявила многочисленные нарушения при выплате муниципальным депутатам компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Муниципальные депутаты имеют право на компенсацию расходов на покупку канцелярских товаров, аренды помещений для приема избирателей и транспортные расходы.
В ходе проверки выяснилось, что в ряде муниципалитетов депутаты получали компенсацию за бензин, хотя личного транспорта у них не было. Как не было и документом, подтверждающих подобные расходы.
Депутатские махинации выявили и при аренде помещений для приема избирателей. В ряде случаев, народные избранники вели прием в своих собственных помещениях, однако затем требовали вернуть им деньги, якобы за аренду.
Все факты злоупотреблений будут переданы в прокуратуру для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU