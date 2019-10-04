Гости из Владикавказа порадуют детей и удивят взрослых

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-04T12:17:45+03:00

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Впервые с 8 по 13 октября в Калининграде пройдут большие гастроли Русского академического театра им. Е. Вахтангова из Владикавказа.

Мастера осетинской сцены привезут семь полноценных спектаклей с богатыми декорациями и костюмами, комедии классического и современного репертуара российских и зарубежных авторов, а также музыкально-пластический спектакль «Приличные девушки» (16+).

Маленьким зрителям гости покажут сказку «Кот Баян»(0+). Вторая сказка «Бродяга принц»(6+) адресована младшим школьникам, а ребятам постарше будут интересны и «взрослые» спектакли «Бал воров»(12+), «Кин IV”(12+) и «Лес»(12+).

Благодаря федеральному проекту «Большие гастроли» цены на билеты – социальные. Кроме того, с 1 по 7 октября драмтеатр объявил акцию «Неделя гастрольных скидок». В кассе театра можно получить 20% скидку при покупке билетов на два спектакля и более. На электронные билеты на сайте dramteatr39.ru скидка не распространяется.

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте по телефонам.

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

ОГРН 1023900595290

г. Калининград, проспект Мира, 4

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ИСТОЧНИК KP.RU