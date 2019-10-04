В отношении калининградца, стрелявшего в Ганзейском переулке, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-04T12:21:34+03:00

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Следственными органами ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении горожанина, устроившего днем 3 октября стрельбу в Ганзейском переулке. Напомним, между собой выясняли отношения двое бывших партнеров по бизнесу, один из которых задолжал другому крупную сумму денег. Экс-компаньон подкараулил должника и прострелил ему ногу из обреза охотничьего ружья.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая, в уголовном деле фигурирует статья 111-я УК РФ в ее части 2 - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с начальником ОМВД России по Ленинградскому району, полковником полиции Романом Букреевым, - добавила Поставничая. - Изъят обрез охотничьего ружья и патроны, которые отправлены на экспертизу. По предварительной информации, оружие не было зарегистрировано.

Задержанный стрелок до решения судом вопроса о его аресте помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU