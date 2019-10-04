2019-10-04T12:39:05+03:00
Общество

Новый консул Германии: По Калининграду езжу на велосипеде

Вчера Ханс Гюнтер Маттерн устроил официальный прием в честь Дня германского единства
Александр КАТЕРУША
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Ханс Гюнтер Маттерн устроил 3 октября официальный прием в честь Дня германского единства.Ханс Гюнтер Маттерн устроил 3 октября официальный прием в честь Дня германского единства.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде две недели работает новый генеральный консул Германии. Ханс Гюнтер Маттерн устроил 3 октября официальный прием в честь Дня германского единства.

Выступая, он признался, что сам пожелал отправиться в консульство в Калининграде.

- И я очень рад тому, как началась моя служба. Город представляет действительно воодушевляющее соединение германо-российского прошлого и настоящего. Отрадно видеть много зелени, и да, велосипедные дорожки, так как я передвигаюсь большей частью пешком и на велосипеде, - сказал Ханс Гюнтер Маттерн.

Речь нового генконсула была посвящена объединению Германии, которое произошло 29 лет назад, 3 октября 1990 года.

- Нашему эйфорическому настроению способствовало в 1990 году также и то, что Германия в том году выиграла чемпионат мира по футболу. Но команда была лучше, чем та, которую вы в прошлом году видели на ЧМ здесь в вашей стране, - пошутил Ханс Гюнтер Маттерн и вспомнил, что в 90-м в ночь со 2-го на 3-е октября находился на большом газоне перед берлинским Рейхстагом вместе со 100 тыс другими людьми.

В Калининграде генеральный консул намерен развивать сотрудничество между Германией и Россией в области экономических отношений и кооперации, транспорта, культуры и права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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