2019-10-04T12:43:38+03:00
Происшествия

Калининградец получил срок за нападение на 90-летнего пенсионера

Разбойник силой отнял у старика 250 рублей наличными и сумку с продуктами
Игорь ОРЕХОВ
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Днем 1 апреля прошлого года 90-летнему жителю Калининграда было совсем не до смеха. На выходе из продуктового магазина у перекрестка улиц Комсомольской и маршала Борзова пенсионер подвергся нападению. Неизвестный мужчина с силой толкнул старика в грудь и принялся выворачивать правую руку. Калининградец оказал сопротивление, завязалась борьба. Противник оттащил упавшего на колени горожанина за угол ближайшего дома и потребовал деньги.

Свободной рукой пенсионер достал из кармана 25 рублей, но преступник заявил, что этого мало и сам полез обыскивать жертву, завладев всеми наличными в размере 250 рублей. Перед тем как скрыться, негодяй сорвал с плеча своей жертвы сумку, в которой лежали только что купленные молоко, творог, сметана.

Пока потерпевший залечивал полученные травмы, полицейские искали нападавшего. И в итоге задержали 35-летнего жителя поселка Рыбачий Зеленоградского района. Оказалось, тот увидел через стекло витрины, как пенсионер расплачивается за покупки, и решил его ограбить.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, настаивая, что деньги потерпевший отдал сам, а физического насилия к нему не никто применял, - рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. - Однако его вина в совершении инкриминируемого преступления подтвердилась совокупностью исследованных доказательств.

В итоге действия подсудимого судом были квалифицированы как разбой. Преступника отправили в колонию строгого режима, где ему предстоит провести 5 лет и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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