Убрать или оставить: Горожанам предложили решить судьбу блошиного рынка на ул. Пролетарской

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-04T13:10:44+03:00

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В Калининграде сегодня официально открывается после реконструкции улица Баранова (с 14:00 до 18:00 она и часть ул. Партизанская будут закрыты для движения транспорта).

Задумались власти и о том, что делать с блошиным рынком на улице Пролетарской. По выходным торговцы стариной и всякой всячиной собираются за Башней «Врангель» и в парке.

«Так называемая «блошка», которая выглядит сейчас (да и всегда) мягко говоря не очень, и теперь особенно резко контрастирует с отремонтированной частью общественного пространства», - говорится в сообщении администрации Калининграда во «ВКонтакте».

Представители мэрии задаются вопросами: «Что желать с «блошкой»: убрать или оставить»? и «Если перенести, то куда?».

«Места для торговли должны быть платными или бесплатными? Нужно ли как-то регулировать кто и чем торгует на этом блошином рынке? - спрашивают в мэрии. - В качестве одного из вариантов звучит: «перенести в соседний сквер (на Ракитную за Башней Врангеля)». Нужно ли предусмотреть в нем места для торговцев всякой всячиной, когда придет очередь его реконструкции?»

Под постом комментаторы уже начали высказываться.

Напомним, этим летом зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман выступил за цивилизованный блошиный рынок у башни «Врангель».

ИСТОЧНИК KP.RU