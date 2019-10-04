Оксана Астахова объявила об уходе с поста гендиректора фонда капремонта

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-04T14:31:04+03:00

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В пятницу 4 октября гендиректор фонда капремонта Калининградской области Оксана Астахова объявила об уходе со своего поста.

- Сегодня мой последний день работы в должности генерального директора фонда капитального ремонта Калининградской области, - написала Астахова на своей странице в фейсбуке. - Но так устроена жизнь – я иду дальше.

Напомним, что в четверг 3 октября Астахова объявила, что намерена впервые повысить тариф за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU