Оксана Астахова объявила об уходе с поста гендиректора фонда капремонта
По словам чиновницы, она «идет дальше»
Оксана Астахова в ЖелезнодорожномФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 4 октября гендиректор фонда капремонта Калининградской области Оксана Астахова объявила об уходе со своего поста.
- Сегодня мой последний день работы в должности генерального директора фонда капитального ремонта Калининградской области, - написала Астахова на своей странице в фейсбуке. - Но так устроена жизнь – я иду дальше.
Напомним, что в четверг 3 октября Астахова объявила, что намерена впервые повысить тариф за капремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU