На участках Моспроспекта и пр. Мира в Калининграде запретят остановку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-04T14:45:35+03:00

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С 25 октября на участках проспекта Мира и Московского проспекта установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Дорожные знаки будут установлены:

- по нечётной стороне проспекта Мира от парковки в районе дома № 23 до ул. Свободной;

- на участке ул. Грекова с двусторонним движением вдоль КГТУ от проспекта Мира;

- по левой стороне второстепенного проезда вдоль Московского проспекта в районе домов №№ 250 «а», 252.

ИСТОЧНИК KP.RU