На участках Моспроспекта и пр. Мира в Калининграде запретят остановку
.Фото: мэрия Калининграда
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С 25 октября на участках проспекта Мира и Московского проспекта установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Дорожные знаки будут установлены:
- по нечётной стороне проспекта Мира от парковки в районе дома № 23 до ул. Свободной;
- на участке ул. Грекова с двусторонним движением вдоль КГТУ от проспекта Мира;
- по левой стороне второстепенного проезда вдоль Московского проспекта в районе домов №№ 250 «а», 252.
ИСТОЧНИК KP.RU