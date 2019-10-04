Балтийская коса получит статус национального парка

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:01:13+03:00

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До 2024 года Балтийская коса должна получить статус национального парка. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время переговоров с председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

- Наш регион активно включился в реализацию ключевых направлений (в сфере экологии - Ред.), обозначенных президентом, и отраженных в последнем майском указе, - сказал глава области. - Так, до 2024 года планируется придание статуса национального парка еще одной территории – Балтийской косе. Заявка готовится в адрес Минприроды России, и мы просили бы вас также поддержать регион.

Владимир Бурматов в свою очередь заявил, что предложения Калининградской области будут решаться во взаимодействии с Госдумой РФ и федеральными ведомствами. Также, по мнению депутата, ряд вопросов в сфере экологии на территории региона должны решаться на федеральном уровне. Это касается темы берегоукрепления, развития системы очистных сооружений, нефтедобычи на Балтике.

ИСТОЧНИК KP.RU