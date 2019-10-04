2019-10-04T15:47:14+03:00
Общество

Эксперт: Локации из сериала «Желтый глаз тигра» могут повысить привлекательность Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: кадр из фильма.
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Съемки художественных произведений в регионах – хороший инструмент продвижения геобренда посредством федеральных телеканалов. Такое мнение в ходе проходящего V Гражданского форума Калининградской области высказал преподаватель факультета журналистики МГУ Дмитрий Хаустов.

- Вот вышел сериал «Желтый глаз тигра» и все помчались сюда смотреть эту красоту, - привел пример Хаустов. - Конечно, это одно из ярчайших медийных событий, и надо ухватиться за этот сериал. Например, создать локации: «Здесь герой пил кофе», «Здесь у него был тайник». Вы же ездите в Европу и видите, как там из воздуха делаются события. Я недавно был недалеко от Риги, в месте, где спал Штирлиц 30 минут. Все это является прекрасным элементом геобрендинга. Или Америка, она же не имеет своей уникальной истории, но у них 80 процентов внутреннего туризма, люди не хотят выезжать из страны мир смотреть. Венеция? Пожалуйста, в Лас-Вегасе есть точная копия Венеции. Эйфелева башня? Пожалуйста, зачем ехать в Париж.

По словам эксперта, нужно «цепляться» за такие истории, как сериал, показанный по федеральному телеканалу, они точно повысят туристическую привлекательность.

Сериал «Желтый глаз тигра» был снят в Калининградской области в 2018 году. Главный герой— простой калининградский выпускник, отправляющийся поступать в МГУ. В Москве его ждет не только блестящая карьера, но и непростая личная жизнь. Сергей, который, как и его школьные друзья, мечтал заниматься добычей и продажей янтаря, устраивается на работу в органы безопасности и спустя много лет возвращается в родной Калининград, чтобы противостоять однокашникам, которые стали жесткими дельцами и криминальными авторитетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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