2019-10-04T15:34:32+03:00
Происшествия

Обитатель калининградского хостела пытался зарезать 24-летнего горожанина

Оба участника внезапно вспыхнувшей драки находились в состоянии алкогольного опьянения
Игорь ОРЕХОВ
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Повар кафе быстрого питания на Моспроспекте быстро сориентировался, увидев перед собой окровавленного парня, и позвонил не только в «Скорую помощь», но и в полицию Ленинградского района Калининграда. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу, где у 24-летнего калининградца диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Оперуполномоченные угрозыска тем временем опрашивали свидетелей преступления и изымали записи ближайших камер видеонаблюдения.

- В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий, проживающий в одном из городских хостелов. В ходе обыска удалось обнаружить и орудие преступления.

Как выяснилось, в момент драки оба ее участника были пьяны. Поэтому причину внезапно вспыхнувшего конфликта, начавшегося со словесных оскорблений, а закончившегося поножовщиной, никто из них толком назвать не смог. Но за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью приезжему грозит задержаться в нашем регионе на срок до 10 лет. Которые он проведет в одной из местных исправительных колоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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