2019-10-04T15:56:21+03:00
Общество

Антон Алиханов: Нам пора начать обновление общественных советов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области необходимо начать процесс обновления общественных советов при органах исполнительной власти чтобы «перезапустить их работу». Об этом в ходе проходящего в Калининграде V Гражданского форума заявил губернатор Антон Алиханов.

- Сегодня общество серьезно, в том числе и благодаря новым технологиям, вторгается в консервативную среду госуправления. С одной стороны, это один из вызовов времени органам власти. С другой – возможность усилить процесс разбюрокрачивания всех сторон нашей жизни, обновления уровня, качества взаимодействия государства и гражданина, государства и общества, создания новых механизмов общественного парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, в регионе вступил в силу разработанный Общественной палатой Калининградской области закон «Об общественных советах при органах госвласти Калининградской области», который меняет порядок формирования общественных советов при министерствах. Раньше эти советы формировали сами министерства, по-сути, они были «ручными», так как чиновники не допускали туда людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу.

По новому закону, общественные советы при министерствах теперь будут формироваться Общественной палатой на конкурсной основе, что даст возможность войти в их состав независимым от чиновников людям. Членов общественных советов будут выдвигать общественные организации, их утверждение будет происходить по результатам рейтингового голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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