СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-04T16:01:54+03:00

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На ул. Комсомольской в Калининграде начался ремонт тротуаров, дорожники начали снимать старый асфальт, вместо него будет уложена плитка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что несмотря на выставленные ограждения и знаки «Остановка запрещена», жители продолжают парковаться вдоль обочины.

- Проезжая часть сужена за счёт строительного ограждения, и припаркованные под знаками автомобили создают помеху для проезда, а также рискуют быть повреждёнными строительной техникой, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU