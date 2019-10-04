На ул. Комсомольской в Калининграде начался ремонт тротуаров
.Фото: мэрия Калининграда
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На ул. Комсомольской в Калининграде начался ремонт тротуаров, дорожники начали снимать старый асфальт, вместо него будет уложена плитка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии отметили, что несмотря на выставленные ограждения и знаки «Остановка запрещена», жители продолжают парковаться вдоль обочины.
- Проезжая часть сужена за счёт строительного ограждения, и припаркованные под знаками автомобили создают помеху для проезда, а также рискуют быть повреждёнными строительной техникой, - заявили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU