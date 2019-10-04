Антон Алиханов пообещал благоустройстроить каштановый парк за башней Врангеля

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-04T16:06:44+03:00

По его словам, реконструкцией правительство займется совместно с акционерным обществом ДОМ.РФ и консалтинговым бюро «Стрелка»

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В пятницу 4 октября во время открытия второй очереди улицы Баранова губернатор Антон Алиханов объявил, что в Калининграде в скором времени начнется реализация еще одного совместного проекта с акционерным обществом ДОМ.РФ и консалтинговым бюро «Стрелка».

- Сегодня мой советник Вячеслав Генне начинает двухдневное обсуждение реализации одного из совместных проектов с КБ «Стрелка», так называемого каштанового парка, который находится за башней Врангеля, по ту сторону ручья, - сообщил Алиханов. – Мы надеемся, что после этого обсуждения мы в следующем году спроектируем и, может быть, уже к 2021 году приступим к его реализации.

Алиханов добавил, что совместных проектов с названными компаниями у правительства региона еще много. В частности, он напомнил, что сейчас заканчивается экспертиза проекта благоустройства острова Канта.

- В следующем году, до «Калининград Сити Джаза», который планирует туда, вроде как, переезжать, должны успеть завершить все работы, - заключил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU