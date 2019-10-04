2019-10-04T16:29:50+03:00
Общество

Алиханов: Парк за башней Врангеля – место традиционного досуга маргинальных элементов

Губернатор надеется, что после реконструкции парка ситуация изменится
Иван МАРКОВ
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Территория каштанового парка за башней ВрангеляТерритория каштанового парка за башней ВрангеляФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 4 октября во время открытия второй очереди улицы Баранова губернатор Антон Алиханов заявил, что ему не очень нравится сегодняшнее состояние каштанового парка за башней Врангеля.

- Вы видели, что парк в таком неприглядном состоянии находится, - сообщил губернатор. - К сожалению, не всегда правильно ориентированные личности там проводят свой досуг. Мы очень надеемся, что сможем превратить это место для досуга большего количества горожан, которые не только занимаются тем, чем занимаются сейчас там. К сожалению, пока это походит на такой традиционный досуг маргинальных элементов. Очень надеемся на то, что это прекратится.

По словам Алиханова, в парке скоро начнется реализация нового совместного проекта с акционерным обществом ДОМ.РФ и КБ «Стрелка», а журналисты, в свою очередь, напомнили, что благоустройством должен был заняться инвестор, не закончивший строительство гостиницы со стороны улицы Горького.

- Он должен был благоустраивать небольшую территорию вокруг себя, вокруг гостиницы, - ответил Алиханов. - Благоустройство каштанового парка будет более объемное и будет простираться до территории епархии за храмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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