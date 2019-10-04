2019-10-04T16:42:31+03:00
Общество

В Калининграде 90 студентов получат стипендии главы города и горсовета

Виктор Сергеев
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В Калининграде прошел отборочный этап кандидатов на получение стипендий главы города и горсовета. Как сообщает пресс-служба мэрии, комиссия рассмотрела 158 представлений на участие в конкурсе на назначение стипендий для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования.

В результате конкурсная комиссия выбрала 90 кандидатов на назначение стипендий, из которых 55 – студенты высших и 35 – средних учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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