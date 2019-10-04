Опубликована программа XVI Фестиваля искусств «Балтийские сезоны»
Фестиваль «Балтийские сезоны» стартует 13 октября. В этом году в культурном форуме принимают участие шесть театров. Откроется фестиваль
спектаклем Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.
Зрителей ждет встреча с труппой легендарного МХАТ имени М. Горького, Национального академического драмтеатра имени М. Горького из Республики Беларусь, Московского театра «Et cetera», Центрального театра кукол имени Образцова и др.
Завершит театральный марафон Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В спектакле «Барабаны в ночи», вошедшем в программу «Балтийских сезонов» 2019 года, принимает участие заслуженная артистка России Вера Воронкова.
Ознакомиться с программой фестиваля «Балтийские дебюты» можно на сайте.
Фестиваль «Балтийские сезоны» проводится с 2003 года.
ИСТОЧНИК KP.RU