Опубликована программа XVI Фестиваля искусств «Балтийские сезоны»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-04T16:48:53+03:00

В этом году в культурном форуме принимают участие шесть театров

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Фестиваль «Балтийские сезоны» стартует 13 октября. В этом году в культурном форуме принимают участие шесть театров. Откроется фестиваль

спектаклем Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.

Зрителей ждет встреча с труппой легендарного МХАТ имени М. Горького, Национального академического драмтеатра имени М. Горького из Республики Беларусь, Московского театра «Et cetera», Центрального театра кукол имени Образцова и др.

Завершит театральный марафон Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В спектакле «Барабаны в ночи», вошедшем в программу «Балтийских сезонов» 2019 года, принимает участие заслуженная артистка России Вера Воронкова.

Ознакомиться с программой фестиваля «Балтийские дебюты» можно на сайте.

Фестиваль «Балтийские сезоны» проводится с 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU