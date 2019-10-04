Облдума повысила штрафы за незаконную торговлю в Калининградской области
.Фото: мэрия Калининграда
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Облдума утвердила повышение штрафов за незаконную торговлю в Калининградской области. Соответствующие поправки были приняты в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
Теперь за незаконную уличную торговлю продавцов будут штрафовать на 4 тысяч рублей за первое нарушение и на 5 тысяч рублей – за повторное.
- Необходимость разработки и принятия данного закона связана с распространением в Калининградской области незаконной торговли вне специально отведенных для этого мест, - отметили в пресс-службе регионального парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU