Облдума повысила штрафы за незаконную торговлю в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-04T16:49:38+03:00

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Облдума утвердила повышение штрафов за незаконную торговлю в Калининградской области. Соответствующие поправки были приняты в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь за незаконную уличную торговлю продавцов будут штрафовать на 4 тысяч рублей за первое нарушение и на 5 тысяч рублей – за повторное.

- Необходимость разработки и принятия данного закона связана с распространением в Калининградской области незаконной торговли вне специально отведенных для этого мест, - отметили в пресс-службе регионального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU