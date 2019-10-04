Польские пограничники предупреждают о трудностях с пересечением границы в Безледах и Гроново

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-04T17:09:50+03:00

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С понедельника, 7 октября, в двух пунктах пропуска на российско-польском участке границы возможны трудности с пересечением. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

В пунктах пропуска пройдут работы по установке радиометрических ворот. Ожидается, что работы продлятся 3-4 месяца.

Из-за этого придется вносить изменения в организацию дорожного движения на погранпереходах.

ИСТОЧНИК KP.RU