Польские пограничники предупреждают о трудностях с пересечением границы в Безледах и Гроново
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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С понедельника, 7 октября, в двух пунктах пропуска на российско-польском участке границы возможны трудности с пересечением. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
В пунктах пропуска пройдут работы по установке радиометрических ворот. Ожидается, что работы продлятся 3-4 месяца.
Из-за этого придется вносить изменения в организацию дорожного движения на погранпереходах.
ИСТОЧНИК KP.RU