2019-10-04T17:25:13+03:00
Общество

Антон Алиханов: Мы будем просить средства на выкуп птичьего рынка на Баранова

По словам губернатора, после реконструкции пешеходной улицы осталось 40 миллионов рублей, которые можно потратить на приобретение торговых павильонов
Иван МАРКОВ
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Птичий рынок на БарановаПтичий рынок на БарановаФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 4 октября во время открытия второй очереди улицы Баранова журналисты, заметив, что ангар птичьего рынка немного выбивается из общей концепции, спросили у губернатора Антона Алиханова, будут ли тут какие-либо изменения.

- У нас была просьба, мы хотели выкупить вот эту длинную торговую галерею и здание птичьего рынка, чтобы там обустроить тоже общественное пространство, - отреагировал Алиханов. - Была бы замечательная площадь. Но, к сожалению, на тот момент бюджетная ситуация, видимо, не позволяла.

По словам Алиханова, после реконструкции улицы Баранова удалось сэкономить 40 миллионов рублей от 300, которые были выделены на этот проект.

- Будем просить чуть-чуть добавить и что-то с этим сделаем, - добавил губернатор. - Тоже займемся там благоустройством и соединим это пространство общим смыслом с улицей Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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