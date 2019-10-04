В Калининграде мужчина в маске и с ножом пытался ограбить магазин

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-04T18:15:17+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

В полночь в магазин в переулке Иртышском ворвался мужчина в маске из фильма «Крик». Угрожая ножом, он потребовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы. Однако женщина оказалась не робкого десятка и нажала тревожную кнопку, после чего нападавший скрылся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска уточнили приметы подозреваемого и передали их всем нарядам полиции в городе. Спустя час при обследовании улиц инспекторы ППС заметили похожего молодого человека и задержали его

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного были изъяты маска и 2 ножа. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU