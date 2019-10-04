Наставник «Балтики» признан лучшим тренером клуба ФНЛ в сентябре
.Фото: fc-baltika.ru
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Наставник калининградской «Балтики» Евгений Калешин признан лучшим тренером Футбольной национальной лиги в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
В сентябре «Балтика» одержала три победы и один раз сыграла вничью, продлив, таким образом, беспроигрышную серию в первенстве до девяти матчей. При этом в двух последних турах месяца были обыграны две команды из группы лидеров – «Ротор» и «Химки».
Сейчас «Балтика» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU