Наставник «Балтики» признан лучшим тренером клуба ФНЛ в сентябре

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-04T18:29:26+03:00

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Наставник калининградской «Балтики» Евгений Калешин признан лучшим тренером Футбольной национальной лиги в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В сентябре «Балтика» одержала три победы и один раз сыграла вничью, продлив, таким образом, беспроигрышную серию в первенстве до девяти матчей. При этом в двух последних турах месяца были обыграны две команды из группы лидеров – «Ротор» и «Химки».

Сейчас «Балтика» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU