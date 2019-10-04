2019-10-04T21:52:10+03:00
Экономика

В Калининграде объявили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"

Конкурс стартовал этой весной
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В пятницу вечером в Калининграде прошел финал конкурса стартапов "Бизнес Баттл", организованном медиагруппой "Западная пресса" при поддержке правительства Калининградской области. Победителями были признаны Алексей Полищук (проект Super Food), который получил в качестве награды возможность бесплатного обучения по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, а также Владимир Волков (проект Fish Collagen Pro) - ему и его команде достался миллион рублей от банка ВТБ. Кроме того, промопакет от медиагруппы "Западная пресса" вручили Юрию Лёшину (проект "Умное пространство") - он победил в общественном голосовании.

Изначально на конкурс стартапов, стартовавшим весной, заявилось около 80 проектов из разных отраслей бизнеса. В финале оказалось пять участников, три из которых представляли сферу IT. Однако главные призы достались представителям реального сектора. Super Food специализируется на выращивание микрозелени, а Fish Collagen Pro предполагает переработку отходов рыбного производства.

Генеральными партнерами "Бизнес Баттла" выступили правительство Калининградской области, Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и банк ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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