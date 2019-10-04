2019-10-04T22:19:15+03:00
Общество

Алиханов: Если в Доме Советов и будут сидеть чиновники, то только начиная с шестого этажа

Первые два этажа здания, по словам губернатора, займет музей «Россия – моя история»
Иван МАРКОВ
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Дом СоветовДом СоветовФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 4 октября у приехавшего в Калининград на открытие улицы Баранова гендиректора Фонда единого института развития в жилищной сфере на базе ДОМ.РФ Дениса Филиппова журналисты поинтересовались, поддерживает ли его организация проект по восстановлению Дома Советов.

- У нас в планах сделать совместный проект с администрацией и найти возможные правильные решения для того, чтобы реализовать его. Нам этот проект очень нравится, - отреагировал Филиппов.

- А что там могло бы появиться?

- Дом правительства, - не задумываясь, ответил представитель ДОМ.РФ.

- У нас, как мы и говорили, первые пять этажей займут общественные пространства, а чиновники если и будут там сидеть, то только с 6-го этажа, - вклинился в беседу губернатор Антон Алиханов. - Первые два этажа отойдут под музей «Россия – моя история», это тоже часть музейного квартала будет. Ну и другие пространства для общественных организаций в том числе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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