2019-10-04T22:30:38+03:00
Общество

Алиханов об уходе Астаховой с поста руководителя фонда капремонта: Это не отставка, а повышение

По словам губернатора, Оксана Астахова переходит на работу в другой регион
Иван МАРКОВ
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Оксана АстаховаОксана АстаховаФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 4 октября журналисты попросили губернатора Антона Алиханова прокомментировать добровольный уход в отставку руководителя фонда капремонта Оксаны Астаховой, о котором чиновница объявила на своей странице в фейсбуке.

- Это не отставка, что вы! Это повышение! – возразил глава региона. – Да, она уходит, несомненно. Мы желаем Оксане Александровне удачи и успехов на ее новом месте работы. Я, наверное, не буду говорить, где. Она переходит в другой регион, на повышение. Постоянное место жительство Оксана Александровна оставляет в Калининграде, прописана будет все еще здесь, поэтому мы очень надеемся, что через несколько лет она, возможно, вернется к нам на то же повышение какое-нибудь. Она – замечательный специалист и реализовала очень много проектов в сфере капитального ремонта. Начинала эту работу, это было непросто. Считаю, что она – одна из лучших руководителей фондов капремонта в регионах. Собственно, ее новое назначение ровно об этом и свидетельствует.

Кто займет место Астаховой, Алиханов пока не сообщил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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