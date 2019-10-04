2019-10-04T23:04:57+03:00
Общество

Евгений Маслов о возведенной стене башни Врангеля: Не ставилось задачи восстановить, как было

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия рассказал, что работы проводились с применением «реставрационного кирпича»
Иван МАРКОВ
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Восстановленная стена башни ВрангеляВосстановленная стена башни ВрангеляФото: Иван МАРКОВ
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После того, как с улицы Баранова убрали строительные заборы, калининградцы заметили, что разрушенная стена у башни Врангеля восстановлена с применением кирпича, больше похожего на фактурную декоративную плитку. Эту претензию в пятницу 4 октября корреспондент «Комсомолки» высказал руководителю службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову.

- Кирпич закупили в Германии, - ответил Маслов. - Это очень дорогой кирпич, реставрационный.

- Вас не смущает его фактура?

- Он и по цвету немного не попадает, - отреагировал Маслов, - и фуга не попадает. Такой задачи не ставилось вообще-то. Нереально было так сделать. В старой стене вообще было 3-4 разновидности кирпича: там и силикатный был, и керамический красный, и немецкий, и не немецкий. Просто когда смотришь на стену в готовом виде, в глаза бросаются недочеты. Но когда вспоминаешь, в каком состоянии это было еще полтора месяца назад, то видишь, что налицо позитивные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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